Kandıra’da seçim sakin geçti

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için Kandıralılar sandık başına akın etti. Katılımın yüksek olduğu Kandıra’da 96 mahallede 35 bin 546 seçmen için 163 sandık kuruldu. 1 seyyar sandığın bulunduğu Kandıra’da cezaevlerindeki sandık sayısı ise 17 olarak açıklanmıştı. İlçe merkezinde 4, toplamda 96 mahallede yapılan seçimlere ilgi yoğun oldu.

YÜKSEK KATILIM OLDU

Yaşlılar ve hastalar da seçime iştirak etti. Sakin bir ortamda gerçekleşen seçimlerde vatandaşlar sıra beklemeden oy kullanma işlemini yapabildi. Katılımın yüksek olduğu Kandıra, en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimleri için Kandıralı vatandaşlar da sandık başındaydı.

GÖZLEMCİLER DE GÖREV BAŞINDA

Sabahın erken saatlerinde oy kullanacağı okulların yolunu tutan seçmenler, tercihini yaparak oyunu kullandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı okullarda partilerin gözlemcileri de seçim sandıklarının bulunduğu binaların girişinde ve sandık başlarında görevlerinin başındaydı.