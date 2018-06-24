Kocaeli'de kesin olamayan sonuçlara göre, 13 milletvekili 5 parti arasında paylaşıldı. AKP 7, CHP 3, MHP 1, İYİ Parti, 1 ve barajı aşan HDP 1 vekil çıkarttı.
Bugün 21:01 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 21:58 TSİ )
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
Kocaeli'de kesin olamayan sonuçlara göre, 13 milletvekili 5 parti arasında paylaşıldı.
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Bugün 21:01 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz