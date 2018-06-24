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AKP’de keyifler yerinde...

AKP il binası önüne toplanan coşkulu kalabalık il binası önündeki alanda ve partide sonuçları takip ediyor.

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Doğan ve partililer mask
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Sonuçları merakla beklenen seçim öncesi vatandaşlar AKP İl Başkanlığı binası önünde toplanmaya başladı. Partililerin şu anki sonuçlara göre keyiflerinin yerinde olduğu gözlendi. Partililer sonuçların bu şekilde devam etmesi durumunda hedeflerini yakalayacaklarını belirtiyor. Coşkulu kalabalık zaman zaman marşlar eşliğinde sloganlar atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da il başkanlığına gelerek seçim sonuçlarını takip etti. Başkan partililerle ve parti yetkilileriyle sohbet ederek durum değerlendirmesi yapmayı da ihmal etmedi. Parti binasındaki ve parti binasının önündeki kalabalık zaman geçtikçe artıyor. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 21:16 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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