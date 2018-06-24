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Bugün 21:22 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 22:41 TSİ )

CHP'ye iki ilçede saldırı!

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Örgütü’nün ve Derince İlçe Örgütü’nün önünde partililere kimliği belirsiz kişilerce saldırı gerçekleştiğini söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü’nde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay seçim sonuçlarını parti binasında değerlendirdi. Sarıbay, "Televizyon haberleri provekeli ve yanıltıcı. Medyanın tamamı siyasi iktidarın elinde. Şuan seçim kurulunun listesinde İzmit’te yüzde 15 görülüyor ama TV'de yüzde 60'ı açılmış gibi gösteriyorlar. Genel merkezden gelen bilgiler de aynı şekilde. Partilerimiz bunlara inanmasın bizler bekliyoruz" dedi.

İZMİT VE DERİNCE'DE SALDIRI!

Sözlerine devam eden Sarıbay, "İzmit ilçenin önünde saldırı olmuş, Derince’de ilçe binasından önünden geçerken taş ve sopalarla partililere saldırı olmuş. Henüz yaralılar yok. Sayın valimizi önlem almaya davet ediyorum. Derince Belediye Başkanı ve seçilmiş kişiler, milletvekilleri bu saldırılar konusunda partililerini uyarması lazım. Kimse taşkınlık yapmasın. Bizler vakur olacağız. Netleşmeyen seçimlerde istenmeyen hareketler yapıyorlar" dedi.

Bugün 21:22 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Vali istifa etsin diyorum aylardır boşuna değil,seçim güvenliğinde sıkıntı zaafiyet mi var bence var!

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