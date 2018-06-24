CHP'ye iki ilçede saldırı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü’nde heyecanlı bekleyiş devam ediyor. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay seçim sonuçlarını parti binasında değerlendirdi. Sarıbay, "Televizyon haberleri provekeli ve yanıltıcı. Medyanın tamamı siyasi iktidarın elinde. Şuan seçim kurulunun listesinde İzmit’te yüzde 15 görülüyor ama TV'de yüzde 60'ı açılmış gibi gösteriyorlar. Genel merkezden gelen bilgiler de aynı şekilde. Partilerimiz bunlara inanmasın bizler bekliyoruz" dedi.

İZMİT VE DERİNCE'DE SALDIRI!

Sözlerine devam eden Sarıbay, "İzmit ilçenin önünde saldırı olmuş, Derince’de ilçe binasından önünden geçerken taş ve sopalarla partililere saldırı olmuş. Henüz yaralılar yok. Sayın valimizi önlem almaya davet ediyorum. Derince Belediye Başkanı ve seçilmiş kişiler, milletvekilleri bu saldırılar konusunda partililerini uyarması lazım. Kimse taşkınlık yapmasın. Bizler vakur olacağız. Netleşmeyen seçimlerde istenmeyen hareketler yapıyorlar" dedi.