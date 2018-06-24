AKP’de zafer coşkusu!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde AKP’nin kazandığı zaferin ardından il binasında toplanan partililer ellerinde bayraklarla zaferi kutladı. İl binası önünde gerçekleştirilen kutlamaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, milletvekilleri, milletvekili adayları, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, belediye başkanları ve partililer katıldı.

KOCAELİ’DE ERDOĞAN %59 AKP %48 OY ALDI

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde AKP, Kocaeli’de oy oranını arttırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde %53 oy alırken Kocaeli’de ise %59 oy aldı. Türkiye genelinde milletvekili seçimlerinde %43 oy alan AKP, Kocaeli’de ise %48 oy olarak ilimizden 7 milletvekili çıkardı.

DURMAK YOK YOLA DEVAM EDİYORUZ

Kutlama programında ilk olarak konuşan AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy sözlerine “Maşallah Kocaeli” diyerek başladı. Eryarsoy, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemde seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak seçtik. Bize bugünleri gösterdiği için Allah’a hamdolsun. Omuzumuzdaki yükler arttı bunun bilincindeyiz. Halkımıza hizmet yolunda durmak yok yola devam diyoruz” dedi.

BİZ ONLARDAN DAHA ÇOK ÇALIŞTIK

Ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Reisimize Kocaeli’den büyük bir coşku büyük bir destek. %60’ı aştı. Ben öncelikle Kocaeli halkına büyük teşekkür ediyorum. Teşekkürler Kocaeli. Bugün bir çok okulu gezdim. Baktım ki bütün partililerimiz sandığın başındaydı. Çalışınca oluyor diyoruz. Durmak yola devam diyoruz. Ben bütün partililerimize teşekkür ediyorum. Muhalefet partilerine de teşekkür ediyorum. Onlarda çok çalıştı. Onlarda çok yoruldu. Ama biz daha çok çalıştık. Ben burada kaç defa kürsüye çıktığımı unuttum. Herhalde hem yerel hem genel 20 defa çıkmışımdır” dedi.

13 MİLLETVEKİLİNİDE ALDIĞIMIZA İNANIYORUM

Konuşmalarına devam eden Karaosmanoğlu, “Şunu da hatırlatmak istiyorum. Provakosyon yapmak isteyenler olabilir. Bunlar partili olmaz. Terör destekçileri olabilir. Bunlara karşı dikkat etmek lazım. Dikkatli olun diyorum. Bu arada evinize gidin abdestiniz alın. Şükür namazınızı kılın. Buradan diyorum ki 13 milletvekilini de aldık. Ben böyle inanıyorum. Yeter ki biz şımarmayalım. Halktan kopmadık kopmayacağız. Allahın izniyle” ifadelerinde bulundu. Ahmet HAZER / Nuri AKÇAHARMAN