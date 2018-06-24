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CHP'lilere biber gazlı müdahale!

CHP İzmit İlçe binası önünde CHP'liler ve polis arasında arbede çıktı. Polis ekipleri biber gazı ile CHP'lilere müdahalede bulundu.

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Seçim sonuçlarının büyük oranda netleşmesinin ardından, AKP'li vatandaşların İzmit merkezde kutlama yapması sonrası rahatsız olan CHP’liler seçimin daha bitmediğini söyleyerek polisten yolları ve kutlamaları kontrol etmesini istedi. Polis ile atışan CHP’li gençlere polis portakal ve biber gazıyla saldırdı.

BİRÇOK PARTİLİ GAZDAN ETKİLENDİ

CHP İzmit İlçe Örgütü önünde gerçekleşen saldırı sırasında birçok partili gazdan etkilenirken CHP İlçe Örgütü içerisinde birbirlerine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler. Olayın gerçekleştiği CHP İzmit İlçe Örgütü önüne ayrıca İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İlçe Başkanı Hakan Çakar ve milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’te gelerek partililerine yardım ettiler. CHP’li gençlerin iddiasına göre olay AK Parti’li kutlama yapan vatandaşların CHP’lilere küfür etmesi ile gerçekleşti.

2. KEZ MÜDAHALE!

Yaşanan bu olayların ardından ilçe önünün tekrardan karıştığı bilgisi edinildi "Türkiye'ye güvence Muharrem İnce" Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atan CHP'lilere polis tekrardan müdahalede bulundu. Selin BECER

Dün 22:00 TSİ - Asayiş

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