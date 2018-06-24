Çıkan kavgayla ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, "Biz davacı olacağız. Polis bize orantısız şiddet kullandı. Bunun bir daha yaşanmaması için uğraşacağız. Televizyonda yayınlananlar manipüle edilenler. Hepsi yalan. Bekleyelim. Kimse sandığını terketmesin. Buradaki herkesi İlçe binasına davet ediyorum” dedi. Partililer sonrasında sloganlar atarak İlçe binasına geçti. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.
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Sarıbay, polis müdahalesi hakkında bilgi verdi!
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, çıkan kavgayla ilgili açıklama yaptı.
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Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz