Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 22:24 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 22:49 TSİ )

Sarıbay, polis müdahalesi hakkında bilgi verdi!

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, çıkan kavgayla ilgili açıklama yaptı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çıkan kavgayla ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, "Biz davacı olacağız. Polis bize orantısız şiddet kullandı. Bunun bir daha yaşanmaması için uğraşacağız. Televizyonda yayınlananlar manipüle edilenler. Hepsi yalan. Bekleyelim. Kimse sandığını terketmesin. Buradaki herkesi İlçe binasına davet ediyorum” dedi. Partililer sonrasında sloganlar atarak İlçe binasına geçti. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Bugün 22:24 TSİ - Asayiş

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Düğünde kavga çıktı! 3 polis yaralı... mask
Düğünde kavga çıktı! 3 polis yaralı...
Kocasının silahıyla yaşamına son verdi! mask
Kocasının silahıyla yaşamına son verdi!
Erdoğan'a küfür eden 4 kişi gözaltında! mask
Erdoğan'a küfür eden 4 kişi gözaltında!
Emekli polis intihar etti! mask
Emekli polis intihar etti!
Kamyonet eve girdi! Seçim faciayı önledi... mask
Kamyonet eve girdi! Seçim faciayı önledi...
Otobüste yaşamını yitirdi, organları umut oldu mask
Otobüste yaşamını yitirdi, organları umut oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi! mask
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi!
Son seçim anketi açıklandı! mask
Son seçim anketi açıklandı!
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! mask
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde mask
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı mask
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler! mask
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler!

GALERİ

Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu mask
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu
Kim nerede oyunu kullandı? mask
Kim nerede oyunu kullandı?
Derince, oy veriyor! mask
Derince, oy veriyor!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL