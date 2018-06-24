Sarıbay, polis müdahalesi hakkında bilgi verdi!

Çıkan kavgayla ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, "Biz davacı olacağız. Polis bize orantısız şiddet kullandı. Bunun bir daha yaşanmaması için uğraşacağız. Televizyonda yayınlananlar manipüle edilenler. Hepsi yalan. Bekleyelim. Kimse sandığını terketmesin. Buradaki herkesi İlçe binasına davet ediyorum” dedi. Partililer sonrasında sloganlar atarak İlçe binasına geçti. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.