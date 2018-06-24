CHP İzmit İlçe Örgütü, tüm üyelerine toplu mesaj gönderdiği öğrenildi. Gönderilen mesajta "Sandıklarınızı terk etmeyin ve televizyonlara inanmayın. Biz sonuç kesinleşince sizleri bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.
Dün 22:42 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Dün 23:18 TSİ )
CHP'den toplu mesaj!
CHP İzmit İlçe Örgütü, tüm üyelerine toplu mesaj gönderdiği öğrenildi.
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Dün 22:42 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz