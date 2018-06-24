CHP'den toplu mesaj!

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CHP İzmit İlçe Örgütü, tüm üyelerine toplu mesaj gönderdiği öğrenildi. Gönderilen mesajta "Sandıklarınızı terk etmeyin ve televizyonlara inanmayın. Biz sonuç kesinleşince sizleri bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.