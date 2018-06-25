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HDP'nin tek vekilinden seçim yorumu

HDP'nin Kocaeli'de çıkarttığı tek vekil olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

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HDP'nin Kocaeli'de çıkarttığı tek vekil olan Ömer Faruk gergerlioğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Gergerlioğlu açıklamasında, "Seçimlerde öncelikle Kocaeli'den HDP'nin vekil kazanması önemlidir. HDP'nin sanayi kentinde vekillik kazanması Kürt meselesinin sadece Kürt illerinin meselesi olmadığını Türkiye'nin meselesi olduğu anlaşılır. İnsanlarımız Kürt sorununu ve çözümünü idrak edecektir. HDP'nin milletvekilliği kazanması bizi çözüme yakınlaştıracaktır. AK Parti zafer kutlamaları yapıyor ancak tek başına iktidarı kaybetti. Önemli bir puan kaybetti. Biz Tayyip Erdoğan'ın demokrasiden uzaklaşan tavrının kabul görmemesi gerektiğini düşünüyorduk. İnsanlar korkularından dolayı bu kararı vermiştir diyecek bişey yok. Görevden alındım ve cezalandırıldım. İnsanlar hakları savunucusu olarak barışı demokrasiyi söylemiştim. Benim kazanmam sadece HDP'nin kazanması değil yöneticilerin KHK'lılara cevabıdır". dedi. Dün akşam CHP'lilere karşı yaşanan polis müdahalesi hakkında da konuşan Gergerlioğlu, "Herkesin fikir hürriyeti vardır. Kimseye bu şekilde müdahale yapılmamalıdır. Bizler geçmiş olsuna gittik" ifadelerini kullandı.

Bugün 08:57 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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