HDP'nin Kocaeli'de çıkarttığı tek vekil olan Ömer Faruk gergerlioğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Gergerlioğlu açıklamasında, "Seçimlerde öncelikle Kocaeli'den HDP'nin vekil kazanması önemlidir. HDP'nin sanayi kentinde vekillik kazanması Kürt meselesinin sadece Kürt illerinin meselesi olmadığını Türkiye'nin meselesi olduğu anlaşılır. İnsanlarımız Kürt sorununu ve çözümünü idrak edecektir. HDP'nin milletvekilliği kazanması bizi çözüme yakınlaştıracaktır. AK Parti zafer kutlamaları yapıyor ancak tek başına iktidarı kaybetti. Önemli bir puan kaybetti. Biz Tayyip Erdoğan'ın demokrasiden uzaklaşan tavrının kabul görmemesi gerektiğini düşünüyorduk. İnsanlar korkularından dolayı bu kararı vermiştir diyecek bişey yok. Görevden alındım ve cezalandırıldım. İnsanlar hakları savunucusu olarak barışı demokrasiyi söylemiştim. Benim kazanmam sadece HDP'nin kazanması değil yöneticilerin KHK'lılara cevabıdır". dedi. Dün akşam CHP'lilere karşı yaşanan polis müdahalesi hakkında da konuşan Gergerlioğlu, "Herkesin fikir hürriyeti vardır. Kimseye bu şekilde müdahale yapılmamalıdır. Bizler geçmiş olsuna gittik" ifadelerini kullandı.
Bugün 08:57 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:04 TSİ )
HDP'nin tek vekilinden seçim yorumu
HDP'nin Kocaeli'de çıkarttığı tek vekil olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 08:57 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz