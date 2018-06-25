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Bugün 09:04 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:22 TSİ )

CHP'li Andız'dan ilk seçim yorumu!

CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

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CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Andız, "Sonuç istediğimiz gibi değil. Üzücü bir sonuç çıktı artık kesin gibi. Gecenin bu saatınde burada olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin. Biz kaldığımız yerden tekrar mücadeleye devam edeceğiz biz düşersek memleket düşer" dedi.

Bugün 09:04 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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