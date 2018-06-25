CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Andız, "Sonuç istediğimiz gibi değil. Üzücü bir sonuç çıktı artık kesin gibi. Gecenin bu saatınde burada olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum hakkınızı helal edin. Biz kaldığımız yerden tekrar mücadeleye devam edeceğiz biz düşersek memleket düşer" dedi.
Bugün 09:04 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:22 TSİ )
CHP'li Andız'dan ilk seçim yorumu!
CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:04 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz