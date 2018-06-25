Haydar Akar'dan seçim değerlendirmesi

CHP'nin Kocaeli'nin çıkarttığı 3 vekilden biri olan Haydar Akar seçi sonuçlarını değerlendirdi. Akar, "İlk defa sandıklara bu kadar hakim olduk. Birden fazla sandık görevlimiz vardı ve onlara gururlandık. Bizim görevlendirdiklerimiz değil vatandaşlar da özen gösterdi. Bu zamana kadar ben hiç gülmedim ama siz gülersiniz diye düşündüm ama tekrar iktidar olacağız" dedi.