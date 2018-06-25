CHP'nin Kocaeli'nin çıkarttığı 3 vekilden biri olan Haydar Akar seçi sonuçlarını değerlendirdi. Akar, "İlk defa sandıklara bu kadar hakim olduk. Birden fazla sandık görevlimiz vardı ve onlara gururlandık. Bizim görevlendirdiklerimiz değil vatandaşlar da özen gösterdi. Bu zamana kadar ben hiç gülmedim ama siz gülersiniz diye düşündüm ama tekrar iktidar olacağız" dedi.
Bugün 09:09 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:22 TSİ )
Haydar Akar'dan seçim değerlendirmesi
CHP'nin Kocaeli'nin çıkarttığı 3 vekilden biri olan Haydar Akar seçi sonuçlarını değerlendirdi.
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Bugün 09:09 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorumlar
(1 )
Ziya Yiğit - Öncelikle LİDER inizi değiştirin....Sonra KÜRT politikasını ENİNE BOYUNA parti nezdinde tartışın ve DÜŞÜNÜN....Milletvekiliimiz HÜRRİYET KAPLAN a başarılar dilerim....
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