CHP'nin Kocaeli'nin çıkarttığı 3 vekilden biri olan Fatma Kaplan Hürriyet, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Hürriyet, "Büyük bir kararlılığımla mücadele ettik. Emek veren tüm örgütlerimize teşekkür ediyorum. Bu önemli bir çalışma performansıydı kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz. Mücadele devam. Elbette istediğimiz sonucu almak isterdik. Savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz" açıklamalarında bulundu.