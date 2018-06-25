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Hürriyet, seçim sonuçlarını değerlendirdi

CHP'nin Kocaeli'nin çıkarttığı 3 vekilden biri olan Fatma Kaplan Hürriyet, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

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CHP'nin Kocaeli'nin çıkarttığı 3 vekilden biri olan Fatma Kaplan Hürriyet, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Hürriyet, "Büyük bir kararlılığımla mücadele ettik. Emek veren tüm örgütlerimize teşekkür ediyorum. Bu önemli bir çalışma performansıydı kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz. Mücadele devam. Elbette istediğimiz sonucu almak isterdik. Savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Bugün 09:16 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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Yorumlar

(2)
02

AYHAN - haydiii 2023 e kadar susun artık

Yanıtla . 1Beğen 25 Haziran 10:45
01

Erg - istediğiniz sonucu aldınız işte pkk sayenizde mecliste

Yanıtla . 1Beğen 25 Haziran 09:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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