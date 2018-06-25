CHP'nin Kocaeli'nin çıkarttığı 3 vekilden biri olan Fatma Kaplan Hürriyet, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Hürriyet, "Büyük bir kararlılığımla mücadele ettik. Emek veren tüm örgütlerimize teşekkür ediyorum. Bu önemli bir çalışma performansıydı kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz. Mücadele devam. Elbette istediğimiz sonucu almak isterdik. Savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz" açıklamalarında bulundu.
Bugün 09:16 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:48 TSİ )
Hürriyet, seçim sonuçlarını değerlendirdi
CHP'nin Kocaeli'nin çıkarttığı 3 vekilden biri olan Fatma Kaplan Hürriyet, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
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Bugün 09:16 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorumlar
(2 )
AYHAN - haydiii 2023 e kadar susun artık
Erg - istediğiniz sonucu aldınız işte pkk sayenizde mecliste
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