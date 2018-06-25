Kocaeli basketbol hakemleri her türlü zorluğa rağmen maçlara çıkmaya devam ediyor. Bazıları öğrenci olan hakemler uzun süreden beri maç hak edişlerini alamıyor. Son olarak Ocak 2018’de ücret alan hakemler bu sezonu sorunsuz bir şekilde tamamlarken, büyük bir özveri ve vefa örneği gösterdi.
Bugün 09:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:49 TSİ )
Basketbol hakemleri 6 aydır para alamıyor!
Kocaeli basketbol hakemleri her türlü zorluğa rağmen maçlara çıkmaya devam ediyor.
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Bugün 09:27 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz