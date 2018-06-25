Basketbol hakemleri 6 aydır para alamıyor!

Kocaeli basketbol hakemleri her türlü zorluğa rağmen maçlara çıkmaya devam ediyor. Bazıları öğrenci olan hakemler uzun süreden beri maç hak edişlerini alamıyor. Son olarak Ocak 2018’de ücret alan hakemler bu sezonu sorunsuz bir şekilde tamamlarken, büyük bir özveri ve vefa örneği gösterdi.