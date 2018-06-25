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Gebze Ticaret Odası'na pompalı tüfekli saldırı!

Gebze Ticaret Odası'na kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Saçmalar binanın camlarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

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Gebze Kavak Caddesi üzerinde bulunan Gebze Ticaret Odası binasına, saat 23.30 sıralarında bir otomobilin içerisinden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Şüpheliler otomobille olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Saçmalar binanın camlarına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Gebze Ticaret Odası'nda güvenlik görevlisi olan Turan Çoban kendini yere atarak korudu. Turan Çoban, Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Seki'ye olay hakkında bilgi vererek, "Olay anında bina girişinde bulunuyordum. Bir otomobilin içerisinden pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Bana isabet etmemesi için kendimi yere attım. Aracın plakasını göremedim" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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