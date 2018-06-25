İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Sandıkların yüzde 77'sinin açıldığı (saat 03.45 itibarıyla) yurt dışı oyların tamamının sayılmasının ardından listede değişiklik olabileceği belirtildi.

Bu sonuçlara göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak Kocaeli milletvekilleri ve partileri şu şekilde:

AKP

1- Fikri Işık

2- İlyas Şeker

3- Radiye Sezer Katırcıoğlu

4- Mehmet Akif Yılmaz

5- Sami Çakır

6- Cemil Yaman

7- Emine Zeybek

MHP

1- Saffet Sancaklı

CHP

1- Fatma Kaplan Hürriyet

2- Haydar Akar

3- Tahsin Tarhan



İYİ Parti

1- Lütfü Türkkan

HDP

1- Ömer Faruk Gergerlioğlu