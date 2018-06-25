İşte Kocaeli'nin 13 milletvekili

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Sandıkların yüzde 77'sinin açıldığı (saat 03.45 itibarıyla) yurt dışı oyların tamamının sayılmasının ardından listede değişiklik olabileceği belirtildi.
Bu sonuçlara göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak Kocaeli milletvekilleri ve partileri şu şekilde:
AKP
1- Fikri Işık
2- İlyas Şeker
3- Radiye Sezer Katırcıoğlu
4- Mehmet Akif Yılmaz
5- Sami Çakır
6- Cemil Yaman
7- Emine Zeybek
MHP
1- Saffet Sancaklı
CHP
1- Fatma Kaplan Hürriyet
2- Haydar Akar
3- Tahsin Tarhan
İYİ Parti
1- Lütfü Türkkan
HDP
1- Ömer Faruk Gergerlioğlu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Mülayim Çoksert - 1/13......SADECE 1 VEKİLİMİZ KOCAELİ DOĞUMLU...Çok trajikomik...Ağlayalımmı,gülelimmi? Ders çıkarması gerekenler,1 yıl sonra yerel seçim var....
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.