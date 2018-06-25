İzmit’in Le Bron’u!

Kocaeli U-11 Ligi’nin sayı kralı olan ve her maç ortalama 35 sayı ile oynayan Mert, Kocaeli Basket Spor Kulübü ile oynanan final maçında rakip potalara tam 44 sayı bıraktı. 73-28’lik galibiyette 8 de asist yapan oyun kurucu Mert’in performansı hayretle takip edildi.

MÜTHİŞ YETENEK

Mert’in babası ilk okul ve sınıf öğretmeni Mustafa Hayat bir dönem basketbol oynadı. Beden eğitimi öğretmeni olan Mustafa Hayat’ın 2 yıl önce İzmir’den Çayırova Güzeltepe Akçakoca Ortaokulu’na tayini çıktı. Mert de eğitim hayatına Çayırova Güzeltepe Ortaokulu’nda devam ediyor. Günde 3 saat antrenman yapan, en az 750 şut atan Mert’in parmak hassasiyeti ve üstün yeteneği kısa sürede ilgi çekti.

DARÜŞŞAFAKA YOLCUSU

İzmit’in Le Bron James’i olan 2007’li basketbolcu önümüzdeki sezon ülkenin ekol basketbol kulüplerinden Darüşşafaka’da ter dökecek. Kimileri Mert’in çok küçük yaşta İstanbul’a transfer olmasını olumlu karşılamasa da baba Mustafa Hayat ve Mert kendilerine çok inanıyor. Mustafa Hayat’ın 5 yaşında bir oğlu daha var ve onun da gelecekte büyük yeteneklerden birisi olacağına kesin gözü ile bakılıyor.