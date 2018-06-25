Kocaeli'nin ilçe ilçe seçim sonuçları

Kocaeli'de 24 Haziran Genel Seçimlerinde sandıklardan çıkan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları haberimizden ulaşabilirsiniz.
KOCAELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
İLÇELER
ERDOĞAN
İNCE
AKŞENER
KARAMOLLAOĞLU
DEMİRTAŞ
PERİNÇEK
BAŞİSKELE
% 67.9
% 21.2
% 4.00
% 2.3
% 1.4
% 0.1
ÇAYIROVA
% 61.5
% 26.8
% 4.8
% 1.5
% 5.4
% 0.1
DARICA
% 58.9
% 25.8
% 5.9
% 1.1
% 8.2
% 0.1
DERİNCE
% 55.1
% 31.9
% 8.6
% 1.3
% 2.9
% 0.2
DİLOVASI
% 57.5
% 10.9
% 4.3
% 0.8
% 26.4
% 0.2
GEBZE
% 62.3
% 26.3
% 5.8
% 1.3
% 4.00
% 0.2
GÖLCÜK
% 57.3
% 31.3
% 7.7
% 1.7
% 1.9
% 0.2
İZMİT
% 53.1
% 34.6
% 8.7
% 1.4
% 2.00
% 0.2
KANDIRA
% 63.4
% 23.6
% 10.2
% 1.3
% 1.2
% 0.3
KARAMÜRSEL
% 58.5
% 29.7
% 8.00
% 2.4
% 1.3
% 0.1
KARTEPE
% 64.7
% 23.7
% 7.3
% 1.3
% 2.8
% 0.2
KÖRFEZ
% 55.9
% 26.8
% 7.7
% 1.6
% 7.8
% 0.2
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
İLÇELER
CUMHUR İTTİFAKI
MİLLET İTTİFAKI
HDP
AK PARTİ
MHP
CHP
İYİ PARTİ
SAADET
BAŞİSKELE
%57.2
%11.1
%14.6
%10.1
% 3.4
%3.3
ÇAYIROVA
%49.7
%12.5
%19.1
%6.8
% 2.2
%9.3
DARICA
48%
%11.9
%17.9
%8.3
% 1.6
%11.7
DERİNCE
%44.6
%11.6
%22.1
12%
% 2.0
%6.6
DİLOVASI
%46.1
%9.2
%5.9
%5.4
% 2.3
%31.5
GEBZE
%50.4
13%
%18.4
9%
%2.8
%6.7
GÖLCÜK
%48.1
10%
23%
%12.5
% 2.4
%3.6
İZMİT
%43.7
%10.1
26%
%13.1
% 2.2
%4.4
KANDIRA
%51.3
14%
%17.7
11%
% 1.9
%3.3
KARAMÜRSEL
%50.3
9%
%21.9
%12.3
% 3.3
%2.7
KARTEPE
%54.3
%10.9
%17.6
%10.4
% 2.3
%4.2
KÖRFEZ
%44.3
%12.3
%18.6
%10.7
% 2.4
%11.1
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz