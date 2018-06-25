Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:59 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:06 TSİ )

Kocaeli'nin ilçe ilçe seçim sonuçları

Kocaeli'de 24 Haziran Genel Seçimlerinde sandıklardan çıkan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları haberimizden ulaşabilirsiniz.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli'de 24 Haziran Genel Seçimlerinde sandıklardan çıkan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOCAELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

İLÇELER

ERDOĞAN

İNCE

AKŞENER

KARAMOLLAOĞLU

DEMİRTAŞ

PERİNÇEK

       

BAŞİSKELE

% 67.9

% 21.2

% 4.00

% 2.3

% 1.4

% 0.1

ÇAYIROVA

% 61.5

% 26.8

% 4.8

% 1.5

% 5.4

% 0.1

DARICA

% 58.9

% 25.8

% 5.9

% 1.1

% 8.2

% 0.1

DERİNCE

% 55.1

% 31.9

% 8.6

% 1.3

% 2.9

% 0.2

DİLOVASI

% 57.5

% 10.9

% 4.3

% 0.8

% 26.4

% 0.2

GEBZE

% 62.3

% 26.3

% 5.8

% 1.3

% 4.00

% 0.2

GÖLCÜK

% 57.3

% 31.3

% 7.7

% 1.7

% 1.9

% 0.2

İZMİT

% 53.1

% 34.6

% 8.7

% 1.4

% 2.00

% 0.2

KANDIRA

% 63.4

% 23.6

% 10.2

% 1.3

% 1.2

% 0.3

KARAMÜRSEL

% 58.5

% 29.7

% 8.00

% 2.4

% 1.3

% 0.1

KARTEPE

% 64.7

% 23.7

% 7.3

% 1.3

% 2.8

% 0.2

KÖRFEZ

% 55.9

% 26.8

% 7.7

% 1.6

% 7.8

% 0.2

       
       

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

İLÇELER

CUMHUR İTTİFAKI

MİLLET İTTİFAKI

HDP

AK PARTİ

MHP

CHP

İYİ PARTİ

SAADET

       

BAŞİSKELE

%57.2

%11.1

%14.6

%10.1

% 3.4

%3.3

ÇAYIROVA

%49.7

%12.5

%19.1

%6.8

% 2.2

%9.3

DARICA

48%

%11.9

%17.9

%8.3

% 1.6

%11.7

DERİNCE

%44.6

%11.6

%22.1

12%

% 2.0

%6.6

DİLOVASI

%46.1

%9.2

%5.9

%5.4

% 2.3

%31.5

GEBZE

%50.4

13%

%18.4

9%

%2.8

%6.7

GÖLCÜK

%48.1

10%

23%

%12.5

% 2.4

%3.6

İZMİT

%43.7

%10.1

26%

%13.1

% 2.2

%4.4

KANDIRA

%51.3

14%

%17.7

11%

% 1.9

%3.3

KARAMÜRSEL

%50.3

9%

%21.9

%12.3

% 3.3

%2.7

KARTEPE

%54.3

%10.9

%17.6

%10.4

% 2.3

%4.2

KÖRFEZ

%44.3

%12.3

%18.6

%10.7

% 2.4

%11.1

Bugün 09:59 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
CHP'ye iki ilçede saldırı! mask
CHP'ye iki ilçede saldırı!
Kocaeli'de hangi parti önde? mask
Kocaeli'de hangi parti önde?
Sarıbay, polis müdahalesi hakkında bilgi verdi! mask
Sarıbay, polis müdahalesi hakkında bilgi verdi!
CHP Kocaeli'de yüzler gülüyor mask
CHP Kocaeli'de yüzler gülüyor
MHP’de oylar düşüyor, suratlar gittikçe asılıyor mask
MHP’de oylar düşüyor, suratlar gittikçe asılıyor
Milletvekilliği seçimden gelen ilk sonuçlar mask
Milletvekilliği seçimden gelen ilk sonuçlar
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi! mask
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi!
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı! mask
Kocaeli'de 5 parti vekil çıkardı!
Son seçim anketi açıklandı! mask
Son seçim anketi açıklandı!
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde mask
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı mask
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler! mask
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler!

GALERİ

Derince’de seçim heyecanı! mask
Derince’de seçim heyecanı!
Körfez’de seçim sakin geçti mask
Körfez’de seçim sakin geçti
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı! mask
Yaşlılar yerine kendi oy kullanmak istedi, kavga çıktı!
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu mask
Gölcük ve Karamürsel’de vatandaş sandığa koştu
Kim nerede oyunu kullandı? mask
Kim nerede oyunu kullandı?
Derince, oy veriyor! mask
Derince, oy veriyor!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL