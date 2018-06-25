AKP'ye en çok oy yine o ilçeden çıktı!

24 Haziran seçim sonuçlarına göre AKP’ye ve Cumhur İttifakına Kocaeli’de en fazla oy Başiskele ilçesinden çıktı. Başiskele’de Cumhur İttifakına yüzde 68.31 oranında oy çıkarken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 67.87 oranında oy çıktı. Böylece Başiskele, ilçeler arasında yine birinci olmayı başardı. Başiskele’yi takip eden ikinci ilçe ise Cumhur İttifakında yüzde 65.28 oran ile Kandıra oldu. AKP'ye en az oy ise %43.7 oran ile İzmit ilçesinden çıkarken Erdoğan'a ise en az oy % 55.1 oranı ile Derince ilçesinden çıktı.