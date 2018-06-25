24 Haziran seçim sonuçlarına göre AKP’ye ve Cumhur İttifakına Kocaeli’de en fazla oy Başiskele ilçesinden çıktı. Başiskele’de Cumhur İttifakına yüzde 68.31 oranında oy çıkarken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 67.87 oranında oy çıktı. Böylece Başiskele, ilçeler arasında yine birinci olmayı başardı. Başiskele’yi takip eden ikinci ilçe ise Cumhur İttifakında yüzde 65.28 oran ile Kandıra oldu. AKP'ye en az oy ise %43.7 oran ile İzmit ilçesinden çıkarken Erdoğan'a ise en az oy % 55.1 oranı ile Derince ilçesinden çıktı.
Bugün 10:27 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:21 TSİ )
AKP'ye en çok oy yine o ilçeden çıktı!
Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy Başiskele ilçesinden çıktı.
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Bugün 10:27 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz