24 Haziran seçim sonuçlarına göre CHP'ye ve Millet İttifakına en fazla oy İzmit ilçesinden çıktı. İzmit'te Millet İttifakına yüzde 41.3 oranında oy çıkarken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'ye yüzde % 34.6 oranında oy çıktı. Böylece İzmit, ilçeler arasında birinci olmayı başardı. İzmit'i takip eden ikinci ilçe ise Millet İttifakında yüzde 37.9 oran ile Gölcük oldu. CHP'ye en az oy %5.9 oran ile Dilovası ilçesinden çıktı. İnce'ye ise en az oy % 10.9 oran ile yine Dilovası ilçesinden çıktı.
Bugün 10:34 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:43 TSİ )
CHP'ye en çok oy o ilçeden çıktı!
Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye en çok oy İzmit ilçesinden çıktı.
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Bugün 10:34 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz