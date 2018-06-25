CHP'ye en çok oy o ilçeden çıktı!

24 Haziran seçim sonuçlarına göre CHP'ye ve Millet İttifakına en fazla oy İzmit ilçesinden çıktı. İzmit'te Millet İttifakına yüzde 41.3 oranında oy çıkarken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'ye yüzde % 34.6 oranında oy çıktı. Böylece İzmit, ilçeler arasında birinci olmayı başardı. İzmit'i takip eden ikinci ilçe ise Millet İttifakında yüzde 37.9 oran ile Gölcük oldu. CHP'ye en az oy %5.9 oran ile Dilovası ilçesinden çıktı. İnce'ye ise en az oy % 10.9 oran ile yine Dilovası ilçesinden çıktı.