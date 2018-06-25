Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!

24 Haziran seçim sonuçlarına göre İYİ Parti'ye en fazla oy İzmit ilçesinden çıkarken Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e ise en fazla oy Kandıra ilçesinden çıktı. İzmit'te İYİ Parti'ye yüzde %13.1 oranında oy çıkarken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener'e Kandıra'dan yüzde %10.2 oranında oy çıktı. İYİ Parti'ye en az oy %5.4 oran ile Dilovası'ndan çıkarken, Akşener'e ise en az oy %4.00 oran ile Başiskele'den çıktı.