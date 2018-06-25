24 Haziran seçim sonuçlarına göre İYİ Parti'ye en fazla oy İzmit ilçesinden çıkarken Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e ise en fazla oy Kandıra ilçesinden çıktı. İzmit'te İYİ Parti'ye yüzde %13.1 oranında oy çıkarken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener'e Kandıra'dan yüzde %10.2 oranında oy çıktı. İYİ Parti'ye en az oy %5.4 oran ile Dilovası'ndan çıkarken, Akşener'e ise en az oy %4.00 oran ile Başiskele'den çıktı.
Bugün 10:50 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:10 TSİ )
Kocaeli'de Akşener'e en fazla oy o ilçeden çıktı!
24 Haziran seçim sonuçlarına göre İYİ Parti'ye en fazla oy İzmit ilçesinden çıkarken Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e ise en fazla oy Kandıra ilçesinden çıktı.
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Bugün 10:50 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz