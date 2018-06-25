MHP'ye en az oy o ilçeden çıktı!

24 Haziran seçim sonuçlarına göre MHP'ye en fazla oy %14 oy oranı ile Kandıra ilçesinden çıktı. Kandıra'yı takip eden ikinci ilçe ise %13 oy oranı ile Gebze oldu. MHP'ye en az oy %9.0 oran ile Karamürsel ilçesinden çıktı. Cumhur İttifakı ile Kocaeli'de %58.49, MHP'nin adayımız dediği Erdoğan ise %58.88 oy aldı.