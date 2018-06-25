24 Haziran seçim sonuçlarına göre MHP'ye en fazla oy %14 oy oranı ile Kandıra ilçesinden çıktı. Kandıra'yı takip eden ikinci ilçe ise %13 oy oranı ile Gebze oldu. MHP'ye en az oy %9.0 oran ile Karamürsel ilçesinden çıktı. Cumhur İttifakı ile Kocaeli'de %58.49, MHP'nin adayımız dediği Erdoğan ise %58.88 oy aldı.
Bugün 11:10 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:18 TSİ )
MHP'ye en az oy o ilçeden çıktı!
24 Haziran seçim sonuçlarına göre MHP'ye en fazla oy %14 oy oranı ile Kandıra ilçesinden çıktı. En az oy ise %9.0 oy oranı ile Karamürsel ilçesinden çıktı
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Bugün 11:10 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz