İzmit Belediyesi’nde Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında onlarca hükümlü cezalarını kamu işlerinde çalışarak çekiyorlar. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililer, yılda ortalama 50 hükümlünün 1 ile 6 ay süreyle kamu yararına işlerde çalıştığını söylediler. Uygulama ile hükümlülerin hem cezalarını çektikleri hem de kamu yararına işler yaparak toplumla kaynaştığını kaydedildi.
Bugün 11:29 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:45 TSİ )
Hükümlüler cezalarını belediyede çalışarak çekiyor!
İzmit Belediyesi’nde Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında onlarca hükümlü cezalarını kamu işlerinde çalışarak çekiyorlar.
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Bugün 11:29 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz