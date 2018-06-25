Hükümlüler cezalarını belediyede çalışarak çekiyor!

İzmit Belediyesi’nde Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında onlarca hükümlü cezalarını kamu işlerinde çalışarak çekiyorlar. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililer, yılda ortalama 50 hükümlünün 1 ile 6 ay süreyle kamu yararına işlerde çalıştığını söylediler. Uygulama ile hükümlülerin hem cezalarını çektikleri hem de kamu yararına işler yaparak toplumla kaynaştığını kaydedildi.