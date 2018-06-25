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Bugün 11:30 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:33 TSİ )

Seçim sonuçları doları nasıl etkiledi?

Serbest piyasada dolar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi sonuçlarının ardından yeni güne 4,5830 liradan, euro ise 5,3360 liradan başladı.

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Serbest piyasada dolar Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi sonuçlarının ardından yeni güne 4,5830 liradan, euro ise 5,3360 liradan başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 4,5810 liradan alınan dolar 4,5830 liradan, 5,3340 liradan alınan euro ise 5,3360 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,6950 liradan, euro ise 5,4720 liradan satılmıştı.

Bugün 11:30 TSİ - Ekonomi

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