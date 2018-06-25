Turan Dumlu, Muharrem İnce'yi geçti!

Gölcük'te 2014 Yerel Seçimlerinde CHP Belediye Başkan Adayı olan Turan Dumlu ilçeden aldığı oy sayısı ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi geçmeyi başardı. Dumlui Gölcük’de partisine 37.062 oy kazandırmıştı. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ise Gölcük’te 32.088 oy aldı. Bu sonuçlar ile ilçenin sevilen ismi Turan Dumlu, İnce’yi geçmiş oldu.
2014 GÖLCÜK YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AKP: 41.343
CHP:: 37.062
SP: 5.573
MHP: 5.398
24 HAZİRAN GÖLCÜK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
AKP: 49.251
MHP: 10.237
HÜDAPAR:115
Vatan Partisi:154
HDP:3.654
CHP: 23.593
Saadet Partisi: 2.557
İYİ Parti: 12.332
24 HAZİRAN GÖLCÜK CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI
Muharrem İnce: 32.088
Meral Akşener: 7.873
Rece Tayyip Erdoğan: 58.705
Selahatti Demirtaş: 1.944
Temel Karamollaoğlu: 1.696
Doğu Perinçek: 161
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz