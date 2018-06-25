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Turan Dumlu, Muharrem İnce'yi geçti!

Gölcük'te 2014 Yerel Seçimlerinde CHP Belediye Başkan Adayı olan Turan Dumlu ilçeden aldığı oy sayısı ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi geçti.

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Gölcük'te 2014 Yerel Seçimlerinde CHP Belediye Başkan Adayı olan Turan Dumlu ilçeden aldığı oy sayısı ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi geçmeyi başardı. Dumlui Gölcük’de partisine 37.062 oy kazandırmıştı. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ise Gölcük’te 32.088 oy aldı. Bu sonuçlar ile ilçenin sevilen ismi Turan Dumlu, İnce’yi geçmiş oldu. 

2014 GÖLCÜK YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKP:  41.343

CHP:: 37.062

SP: 5.573

MHP: 5.398 

24 HAZİRAN GÖLCÜK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

AKP: 49.251

MHP:  10.237

HÜDAPAR:115

Vatan Partisi:154

HDP:3.654

CHP: 23.593

Saadet Partisi: 2.557

İYİ Parti: 12.332 

24 HAZİRAN GÖLCÜK CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

Muharrem İnce:  32.088

Meral Akşener: 7.873

Rece Tayyip Erdoğan: 58.705

Selahatti Demirtaş: 1.944

Temel Karamollaoğlu: 1.696

Doğu Perinçek: 161

Bugün 11:33 TSİ - Siyaset

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