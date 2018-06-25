Kahraman bırakıyor!

Kocaeli'nin basketbol duayeni, aynı zamanda eski futbol hakemlerinden Cengiz Kahraman, basketbol il temsilciliği görevini başarı ile yerine getiriyor. Büyük bir koşuşturma ve yoğunluk içinde geçen sezonun ardından dev kupa töreni ile yılı noktalayan Kahraman’ın basketbol il temsilciliği görevinden ayrılacağı öğrenildi. Gerek kulüpler gerekse de Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kahraman’dan memnun. Ancak Cengiz Kahraman’ın bırakmaya kararlı olduğu öğrenildi.