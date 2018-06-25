Kocaeli'nin basketbol duayeni, aynı zamanda eski futbol hakemlerinden Cengiz Kahraman, basketbol il temsilciliği görevini başarı ile yerine getiriyor. Büyük bir koşuşturma ve yoğunluk içinde geçen sezonun ardından dev kupa töreni ile yılı noktalayan Kahraman’ın basketbol il temsilciliği görevinden ayrılacağı öğrenildi. Gerek kulüpler gerekse de Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kahraman’dan memnun. Ancak Cengiz Kahraman’ın bırakmaya kararlı olduğu öğrenildi.
Bugün 11:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:55 TSİ )
Kahraman bırakıyor!
Kocaeli'nin basketbol duayeni, aynı zamanda eski futbol hakemlerinden Cengiz Kahraman, basketbol il temsilciliği görevini başarı ile yerine getiriyor.
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Bugün 11:53 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz