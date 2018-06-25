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Süper Kupa’nın tarihi değişti

Kocaeli’nin iki büyük futbol turnuvası Altın Kiraz’ın şampiyonu Hüner Teknik ile Esnaflar’ın şampiyonu Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği takımları Süper Kupa maçına çıkacak. Bu maçın daha önce 29 Haziran Cuma günü oynayacağı duyurulmuştu.

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Ancak Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran il dışında olacağı için maç İzmit için çok anlamlı bir güne 28 Haziran Perşembe gününe alındı. Zorlu mücadele 21.30’da başlayacak. Bu maç öncesinde de Milli gururumuz Dünya ikincisi futsal takımımız ile ilimiz basını gösteri maçında bir araya gelecek. Altın Kiraz tertip komite başkanı Metin Özkan ile Esnaflar Turnuvası Tertip Kurulu Başkanı Tugay Kavurt Perşembe günü son derece güzel bir organizasyona imza atılacağını ifade etti.

Bugün 11:54 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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