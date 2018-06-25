Ya anlaşacaklar ya gidecekler!

Kocaelispor’un iç transferde görüşme yaptığı futbolcular Burak Özbakır, Mert Yavuz ve Mehmet Avcı’dan henüz bir dönüş olmadı. Bu futbolculara teklif edilen rakamlarla futbolcuların istediği rakamlar arasındaki makasın geniş olması transferi zora sokmuştu. Bu 3 futbolcudan anlaşmaya en yakın olanı Mert Yavuz’du. Yönetimden futbolcularla ilgili resmi açıklamanın bu hafta arasında yapılacağı tahmin ediliyor.