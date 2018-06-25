Kocaelispor’un iç transferde görüşme yaptığı futbolcular Burak Özbakır, Mert Yavuz ve Mehmet Avcı’dan henüz bir dönüş olmadı. Bu futbolculara teklif edilen rakamlarla futbolcuların istediği rakamlar arasındaki makasın geniş olması transferi zora sokmuştu. Bu 3 futbolcudan anlaşmaya en yakın olanı Mert Yavuz’du. Yönetimden futbolcularla ilgili resmi açıklamanın bu hafta arasında yapılacağı tahmin ediliyor.
Bugün 11:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:57 TSİ )
Ya anlaşacaklar ya gidecekler!
Kocaelispor’un iç transferde görüşme yaptığı futbolcular Burak Özbakır, Mert Yavuz ve Mehmet Avcı’dan henüz bir dönüş olmadı.
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Bugün 11:55 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz