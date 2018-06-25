Salona kupa yağdı!

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde şampiyon Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü olurken, ikinci sırayı Karamürselspor, üçüncü sırayı ise Kocaeli Basket Spor Kulübü elde etti.

TUĞ: SPORA KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLAMAK LAZIM

U-12 kızlarda dereceye giren kulüplere kupalarını Gençlik Hizmetleri İdari İşler Müdürü Bahri Tuğ takdim etti. Bahri Tuğ değerlendirmesinde “Küçük yaşlarda spora başlamak çok önemli. Dahası usta ellerde olmak da gelecek adına teminattır. Buradaki ortam bizi çok heyecanlandırdı. Tüm sporlarımızı üstün mücadelelerinden ötürü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

KOCAELİ BASKETBOL U-12 LİGİ KIZLARDA DERECEYE GİREN KULÜPLER