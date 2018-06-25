Ne yaptın Kocaeli Basket!

Sezonu 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye beşinciliği, 1 Türkiye dokuzunculuğu, 8 Kocaeli şampiyonluğu, 4 Kocaeli ikinciliği ve 1 de Kocaeli üçüncülüğü ile kapatan takımda gurur abideleri Türkiye şampiyonu olan U-15 takımıydı. Çok özel sporculara sahip olan Kocaeli Basket’in bu başarısı örnek olurken, takımın yeni sezonda da bol bol kürsü ve Türkiye derecesi göreceğine kesin gözü ile bakılıyor.