Sezonu 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye beşinciliği, 1 Türkiye dokuzunculuğu, 8 Kocaeli şampiyonluğu, 4 Kocaeli ikinciliği ve 1 de Kocaeli üçüncülüğü ile kapatan takımda gurur abideleri Türkiye şampiyonu olan U-15 takımıydı. Çok özel sporculara sahip olan Kocaeli Basket’in bu başarısı örnek olurken, takımın yeni sezonda da bol bol kürsü ve Türkiye derecesi göreceğine kesin gözü ile bakılıyor.
Bugün 11:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:00 TSİ )
Ne yaptın Kocaeli Basket!
Kocaeli’nin basketboldaki markası Kocaeli Basket Spor Kulübü hem il içinde hem de ulusal düzeyde çok önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.
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Bugün 11:58 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz