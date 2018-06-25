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Bugün 11:58 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:00 TSİ )

Ne yaptın Kocaeli Basket!

Kocaeli’nin basketboldaki markası Kocaeli Basket Spor Kulübü hem il içinde hem de ulusal düzeyde çok önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

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Sezonu 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye beşinciliği, 1 Türkiye dokuzunculuğu, 8 Kocaeli şampiyonluğu, 4 Kocaeli ikinciliği ve 1 de Kocaeli üçüncülüğü ile kapatan takımda gurur abideleri Türkiye şampiyonu olan U-15 takımıydı. Çok özel sporculara sahip olan Kocaeli Basket’in bu başarısı örnek olurken, takımın yeni sezonda da bol bol kürsü ve Türkiye derecesi göreceğine kesin gözü ile bakılıyor.

Bugün 11:58 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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