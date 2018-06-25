Kocaelispor, transfer yasağını kaldırmaya çok yakın

Kocaelispor’da transferi açma çalışmalarında sona gelindi. Süper Lig ve Bank Asya dönemlerinde transfer edilen ancak hunharca gönderilerek Kocaelispor’un borç batağına saplanmasına neden olan birçok sorunlu dosya çözüme kavuştu. Gerek bazı belediye başkanları, gerek eski Kocaelisporlular, gerekse de şehrin ileri gelenleri de transferi açmak için yönetim ile birlikte adeta seferber oldu.

SÜPER LİG VE BANK ASYA DÖNEMLERİ

Kocaelispor’un yöneticilerinden Mesut Volkan Sezgin’in öncü olduğu girişimler neticesinde çok az sayıda sıkıntılı dosya kaldı. Yine Süper Lig döneminde Fenerbahçe’den transfer edilen orta saha oyuncusu Kemal Aslan’ın alacağı ile ilgili süreç devam ediyor. 1 milyon liradan fazla alacağı bulunan Kemal’in indirime pek yanaşmadığı öğrenilirken, yönetim 500-600 bin lira civarında bir rakamla dosyayı çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

ÇOK AZ KALDI

Geçtiğimiz dönemlerde hiç para talep etmeden transferin açılması için 3 kez imza veren ve futbol oynadığı dönemlerde eski yönetimlerin kendisini hayli üzdüğü Kemal ile ilgili de sorun aşıldığında büyük bir engel de ortadan kalkmış olacak. Yönetim son olarak yine Serhan Gürkan döneminde transfer edilen kaleci Serdar Kulbilge’denmuvafakatname alarak ağır bir dosyayı kapatmıştı. Öte yandan eski teknik adam Yılmaz Vural’ın da alacaklı futbolcularla görüşmeler yaparak Kocaelispor’a destek olmaya çalıştığı yönetim tarafından resmi olarak açıklanmıştı.