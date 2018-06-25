Şifa Mahallesi'ne rahat ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan bölgelerde yeni projeler uygulayarak ulaşım kolaylığı sağlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çayırova ile Tuzla Şifa Mahallesi arasında bağlantı yolları yapacak. Proje ile yeni geçiş köprüsü ve bağlantı yolları üzerinden Şifa Mahallesi ve Çayırova’nın batı mahallelerindeki ana yollara kolay ulaşım sağlanacak.

E-80’E BAĞLANACAK

Daha önce ihalesi yapılan projenin yüklenici firması belli oldu. Güneş Yol İnşaat ve Kar asfalt ortaklığının yürüteceği yol çalışması 210 gün içinde tamamlanarak hizmete girecek. Proje çalışması yapılacak olan alanın yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Mevcutta Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80’e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi- Çayırova arasındaki ulaşım sorunu projeyle giderilecek.

HER YÖNE ULAŞIM

Şu anda Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri buradan Çayırova ve İzmit şehir merkezlerine ulaşım sağlıyor. Yeni projeyle E-80’e bağlantı sağlanarak hem doğu-batı hem de kuzey güney yönlü ulaşım gerçekleştirilebilecek. Mahallede yer alan tır parkının güney kısmına yapılacak olan geçiş köprüsü ve bağlantı yolları Şifa Mahallesi ile Çayırova Özgürlük Mahallesi’nin ulaşımlarını rahatlatacak.

11 BİN 725 TON ASFALT

Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü imalatı yapılacak. Proje ile 2 bin 500 metre yol imalatı da gerçekleştirilecek. Çalışmada 4 bin 615 metreküp beton, 675 ton demir, bin 429 metre yağmursuyu kanalizasyon hattı, 597 metre içme suyu hattı yapılacak. Köprüler için 852 metre kazık imalatı gerçekleştirilecek. Yeni yapılacak yollara 5 bin 600 metrekare parke, 10 bin 150 metre bordür döşenecek. Yollara 11 bin 725 ton asfalt serilecek.