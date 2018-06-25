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Kocaeli - Sakarya otobüs seferleri 2 Temmuz'da başlıyor

Kocaeli ve Sakarya arası otobüs seferleri 2 Temmuz’dan itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından iki şehir arasına konulan hat ile vatandaşlara hizmet verecek olan otobüs seferleri 2 Temmuz’da başlıyor. 7 gün boyunca belirli sefer saatlerinde hizmet verecek olan otobüsler, bu güzergâhta seyahat eden vatandaşlar için kolaylık sağlayacak. Kocaeli ve Sakarya arasında seyahat eden vatandaşlar için müjde olan otobüs seferleri Kocaeli İzmit Otogar ile Sakarya Korucuk Bölgesi (Karaman Yeni Kent Hastanesi) arasında gerçekleşecek.

OTOBÜSLER SAAT BAŞLARINDA KALKIYOR

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri yeşil ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri mor renkte, saat başlarında karşılıklı olarak sefer yapacak. Otobüsler İzmit Otogar’dan sabah 07.30 ve 08.30 saatleri dışında, gün boyunca saat başlarında kalkacak. Otobüsler Sakarya Korucuk Bölgesi’nden (Karaman Yeni Kent Hastanesi) gün boyunca saat başlarında kalkış yapacak. Sakarya’dan sabah saat 06.00’da başlayan seferler akşam saat 19.00’da son bulacak. Kocaeli’nde ise saat 07.30’da başlayan seferler, akşam saat 21.00’deki son otobüs seferiyle sona erecek.

HAFTA SONLARI DA DÂHİL

Otobüs sefer saatleri hafta sonu günleri de dâhil olmak üzere, her gün aynı şekilde devam edecek.

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