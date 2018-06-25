İddiaya göre, kendisini aldatan eşini af eden kadın, bir süre daha beraber yaşamaya devam ettiği kocasına beddua ve hakaret etti. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, eşini aldatan kocayı ağır kusurlu bulup, üç çocuk annesi kadına yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Karara itiraz eden koca, davayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davacı-davalı kadının ise eşine "Sen erkek misin, kılıbıksın, karaktersizsin, it, Köpek" diyerek hakaret edip aşağıladığına dikkat çekti. Eşine "inşallah işinde başarılı olamazsın" diyerek beddua eden kadını ağır kusurlu bulan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin eşyalarını kapının önüne koyduğu ve eşini evi terke zorladığı anlaşılan kadına nafaka ödenemeyeceğine hükmedip aile mahkemesi kararını bozdu. Kararın emsal nitelikte olduğunu vurgulayan hukukçular, eşlerin birbirine karşı kullandıkları kelimeleri itinayla seçmeleri gerektiğine dikkat çekti.
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Eşine beddua edene nafaka yok!
Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşine, 'Kılıbık, it, köpek, inşallah işinde başarılı olamazsın' diyen kadın aile mahkemesinde kazandığı yoksulluk nafakasını Yargıtay'da kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz