Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) ilimizde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren 313 firma personel arıyor.
Bugün 13:06 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:00 TSİ )
Kocaeli'de 313 firma eleman arıyor!
Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) ilimizde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı.
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Bugün 13:06 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz