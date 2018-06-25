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Saffet Sancaklı'dan ilk seçim değerlendirmesi

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bir dönem daha Kocaeli milletvekili seçilmesinin ardından yaptığı ilk değerlendirmede “Kocaeli halkı bize sahip çıktı” dedi.

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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı önceki gün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından bir dönem daha milletvekili seçilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Sancaklı, “Kocaeli halkı bize sahip çıktı. Ben az 2 vekil çıkartırız diye düşünüyordum ama olmadı” dedi.

MHP BU ÜLKENİN HAKİKETEN SİGORTASIDIR

Saffet Sancaklı yaptığı seçim değerlendirmesinde “Öncelikle seçimin ülkemize, milletimize ve Kocaeli’ye hayırlı olmasını diliyorum. Büyük Türk milleti oyunu kullandı. Neye karar verdiyse bizim itirazımız yoktur. Milletimiz MHP’ye her taraftan operasyon yapılırken, seçim anketleri MHP’ye yüzde 3 ve yüzde 4 oranında oy verirken, MHP’ye sahip çıktı. MHP bu ülkenin hakikaten sigortasıdır. ”Öte yandan Kocaeli’den MHP’nin 1 vekil çıkarması hakkında konuşan Sancaklı, “ Bütün Kocaeli halkına teşekkür ediyorum bize sahip çıktılar. Ben en az 2 vekil çıkartırız diye düşünüyordum ama olmadı. Hayırlısı olsun” ifadelerinde bulundu.

Bugün 13:14 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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