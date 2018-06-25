23 Nisan, neşe doluyor insan!

U-13 erkeklerde şampiyon 23 Nisan İlk Öğretim Okulu, ikinci Derince Yenikent Spor Kulübü, üçüncü ise Gölcük Us Basketbol Spor Kulübü oldu.

KÖPRÜCÜ: ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

U-13erkek basketbolda dereceye giren kulüplere kupalarını İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Antrenörü, gururumuz Mert Köprücü takdim etti. Köprücü açıklamasında “Kocaeli’nin bir basketbol kültürü olduğunu, Kocaeli’de salon sporlarına rağbet olduğunu her zaman ifade ettim. Önemli olan bu sporculara iyi alt yapı kazandırmak, 16-17 yaşlarından itibaren sıkı rekabete sokmak. Bunun için üst liglerde basketbol takımlarımızın olması şart. Yoksa elimizden çok sayıda İzmitli sporcuyu kaçırırız. İnanıyorum ki kısa zaman Kocaeli’de böyle bir çalışma olacaktır” ifadelerine yer verdi.

U-13 BASKETBOL ERKEKLERDE DERECEYE GİREN KULÜPLER

1.23 Nisan İÖO

2.Derince Yenikent

3.Gölcük Us Basketbol