Bari Kadir’i mağdur etmeyin!

Babasıyla aynı adı taşıyan Junior Kadir Erbay, son olarak Romanya’da Balkanlar’ın da zirvesine çıkarken, kazandığı şampiyonluklarla ses getiriyor. Ancak babası da aynı başarıları elde etmiş, maddi destek bulamadığı için, bu pahalı spordan kopmak zorunda kalmıştı. Kadir Erbay, oğlu Kadir’i aynı şekilde yetişmesine çabalıyor, ancak en büyük endişe, gelecekte de junior Kadir’in aynı kaderi paylaşması olarak gösteriliyor. Welborn Otel şampiyonlar sahip çıkıyor, ama tabii ki bu tek başına yeterli olmuyor.