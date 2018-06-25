Gürcistan Kocaelispor şampiyon!

Tiflis yakınlarındaki Mtsheka kasabasında kurulu olan Gürcistan Kocaelispor, şampiyonlukları kardeş kulübü Kocaelispor’a armağan tetiğini açıkladı. Kulübün Başkanı Mikail Geliaşhvili, “Biz Kocaelispor adını mücadele ediyoruz, Kocaeli kentinden de destek bekliyoruz misafirlerimiz gelsin ve en iyi şekilde ağırlayalım, Bur kaç aya kadar yeniden ziyarete geleceğiz” dedi. Bu arada, kendileriyle yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül’e çok özel teşekkürlerini ileten Geliaşhvili, kendisi de Gürcistan’da ağırlamaktan gurur duyacaklarını dile getirdi.