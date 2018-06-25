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Bugün 13:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:27 TSİ )

Gürcistan Kocaelispor şampiyon!

Kocaelispor ile yanı adı taşıyan kardeş kulüp Gürcistan Kocaelispor, ülkesinde şampiyonluklara doymuyor.

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Tiflis yakınlarındaki Mtsheka kasabasında kurulu olan Gürcistan Kocaelispor, şampiyonlukları kardeş kulübü Kocaelispor’a armağan tetiğini açıkladı. Kulübün Başkanı Mikail Geliaşhvili, “Biz Kocaelispor adını mücadele ediyoruz, Kocaeli kentinden de destek bekliyoruz misafirlerimiz gelsin ve en iyi şekilde ağırlayalım, Bur kaç aya kadar yeniden ziyarete geleceğiz” dedi. Bu arada, kendileriyle yakından ilgilenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül’e çok özel teşekkürlerini ileten Geliaşhvili, kendisi de Gürcistan’da ağırlamaktan gurur duyacaklarını dile getirdi.

Bugün 13:26 TSİ - Spor

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