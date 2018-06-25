Özkan: Herkese çok özel teşekkürler

Hüner Teknik’in şampiyon olduğu turnuvanın 7’ncisi geride kalırken, Özkan yazılı açıklamasında “Geleneksel olarak düzenlediğimiz 7. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvamızın Final Gecesine göstermiş olduğunuz yoğun İlgiye şahsım ve tertip komitesi adına teşekkür ederim” diyerek teşekkür listesi yayınladı…
İŞTE ÖZKAN’IN ÖZEL TEŞEKKÜR LİSTESİ:
Teknik Direktör Güvenç Kurtar
Sinema ve Dizi Sanatçıları
Ateş Fatih Uçan
İsmail Baki Tuncer
Hanifi Koç
Milli Takım Futbolcuları
Ali Eren Beşerler
Selim Özer
Spor Yazarı Atakan Kurt
Survivor’dan Ramazan Kalyoncu
Teknik Direktör Telat Özden
Eski Profesyonel Futbolcular
Mehmet Akdemir
İskender Köksal
Sedat Altıntaş
Faal Profesyonel Futbolcular
Şahin Doğa
Sercan Kaya
Mesut Aslan
Abdullah Demir
Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran
KOÜ Rektör Danışmanı Öznur Gökkaya
CHP Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren
Körfez Bel. B. Yard. Selattin Kabadayı
Derince Belediyesi Eski Başkanı Aziz Alemdar
Belediye İş Sendikası Kocaeli Ş.Başk.Osman Şar
TFFHGD Kocaeli Şubesi Başkanı Özhan Kurt
Körfez Belediyesi Meclis Üyeleri
Halil Küçük
Abdullah Parlak
Emin Yıldız
Pınar Uysal
Tayfun Balıkçı
Körfez Bel. Öz. Kal. Md.Emrah Çoban
Körfez Esnaf Sanat. O. B. Yahya Öztürk
Kars Ardahan Iğdır Vakfı B. Mehmet Irak
Hacı Bektaş Ana.K. Vak.Başkanı Durmuş Yıldırım
Amasyalılar Derneği B. Ahmet Çınar
Kocaeli Posoflular Derneği B. Muammer Eren
Kocaeli Kantinciler Derneği Baş.Alican Kazgan
Kocaeli Güneş Spor Başkanı Nebil Uzun
İlimtepe F.K.Başkanı Hüseyin Aldırmaz
Akçakale Derneği Başkanı Taner Sarıçayır
Körfez Artvinliler Derneği B. Nihat Tekgümüş
Köğyar Derneği Başkanı Erhan Bilgiç
CHP Körfez İlçe Yön.Kur.Üyesi Gürsel Çimşit
Mali Müşavir Hamit Akbulut
Körfez Bel.Zabıta Müd.Mehmet Gökkaya
Özgür Kocaeli Spor M. Hayrettin Albayrak
Eski İl ve Belediye Meclis Üyeleri
Mehmet Allak
Nurettin Yıldırım
Osman Çakır
Necip Öztaş
Murat Vatansever
Ergin Altay
Nihat Köksal
Tolga Havuç
Doç.Dr. Ertunga Öney
Op. Dr. İlhan Tan
Uzm.Dr. Birol Bayram Gürler
NTV Muhabiri Cemal Kaplan
Spor 41 Köşe Yazarı Ufuk Öğütveren
Kocaeli Gazetesi Köşe Yazarı Mehmet Özmen
Mimar Sinan Mah.i Muhtar Adayı Şengül Yurt
Hacı Osman Mah. M. Adayı Muhammet Hamarat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz