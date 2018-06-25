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Bugün 13:27 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:28 TSİ )

Özkan: Herkese çok özel teşekkürler

Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası Tertip Komitesi Başkanı Metin Özkan, yazılı bir mesaj yayınlayarak, herkese özel teşekkür etti.

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Hüner Teknik’in şampiyon olduğu turnuvanın 7’ncisi geride kalırken, Özkan yazılı açıklamasında “Geleneksel olarak düzenlediğimiz 7. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvamızın Final Gecesine göstermiş olduğunuz yoğun İlgiye şahsım ve tertip komitesi adına teşekkür ederim” diyerek teşekkür listesi yayınladı…

İŞTE ÖZKAN’IN ÖZEL TEŞEKKÜR LİSTESİ:

Teknik Direktör Güvenç Kurtar

Sinema ve Dizi Sanatçıları

Ateş Fatih Uçan

İsmail Baki Tuncer

Hanifi Koç

Milli Takım Futbolcuları

Ali Eren Beşerler

Selim Özer

Spor Yazarı Atakan Kurt

 Survivor’dan Ramazan Kalyoncu

Teknik Direktör Telat Özden

Eski Profesyonel Futbolcular

Mehmet Akdemir

İskender Köksal

Sedat Altıntaş

Faal Profesyonel Futbolcular

Şahin Doğa

Sercan Kaya

Mesut Aslan

Abdullah Demir

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran

KOÜ Rektör Danışmanı Öznur Gökkaya

CHP Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren

Körfez Bel. B. Yard. Selattin Kabadayı

Derince Belediyesi Eski Başkanı Aziz Alemdar

Belediye İş Sendikası Kocaeli Ş.Başk.Osman Şar

TFFHGD Kocaeli Şubesi Başkanı Özhan Kurt

Körfez Belediyesi Meclis Üyeleri

Halil Küçük

Abdullah Parlak

Emin Yıldız

Pınar Uysal

Tayfun Balıkçı

Körfez Bel. Öz. Kal. Md.Emrah Çoban

 Körfez Esnaf Sanat. O. B. Yahya Öztürk

Kars Ardahan Iğdır Vakfı B. Mehmet Irak

 Hacı Bektaş Ana.K. Vak.Başkanı Durmuş Yıldırım

Amasyalılar Derneği B. Ahmet Çınar

Kocaeli Posoflular Derneği B. Muammer Eren

Kocaeli Kantinciler Derneği Baş.Alican Kazgan

Kocaeli Güneş Spor Başkanı Nebil Uzun

İlimtepe F.K.Başkanı Hüseyin Aldırmaz

 Akçakale Derneği Başkanı Taner Sarıçayır

Körfez Artvinliler Derneği B. Nihat Tekgümüş

Köğyar Derneği Başkanı Erhan Bilgiç

CHP Körfez İlçe Yön.Kur.Üyesi Gürsel Çimşit

Mali Müşavir Hamit Akbulut

Körfez Bel.Zabıta Müd.Mehmet Gökkaya

Özgür Kocaeli Spor M. Hayrettin Albayrak

Eski İl ve Belediye Meclis Üyeleri

Mehmet Allak

Nurettin Yıldırım

Osman Çakır

Necip Öztaş

Murat Vatansever

Ergin Altay

Nihat Köksal

Tolga Havuç

Doç.Dr. Ertunga Öney

Op. Dr. İlhan Tan

Uzm.Dr. Birol Bayram Gürler

NTV Muhabiri Cemal Kaplan

Spor 41 Köşe Yazarı Ufuk Öğütveren

Kocaeli Gazetesi Köşe Yazarı Mehmet Özmen

Mimar Sinan Mah.i Muhtar Adayı Şengül Yurt

Hacı Osman Mah. M. Adayı Muhammet Hamarat

Bugün 13:27 TSİ - Spor

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