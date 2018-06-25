Doktorlar Balkan Şampiyonluğu bulunan türedi, kulüp çalışmalarını da eşi Başkan Metin Türedi ile birlikte sürdürürken, kortlardan da kopmamaya kararlı. Ölene kadar tenis oynamak istediğini söyleyen Dr. Türedi “Tenis benim yaşam bizimim. Bunun yaşı yok. Hem antrenörlük yapıyorum hem de aktif olarak sporculuk yaşantımı sürdürüyorum. İzmit Tenis Kortu, bugün ülkemizin sayılı korlarından biridir. Bunu değerlendirmek gerekir. Ütüm aileleri, çocuklarının elinden tutup İTK’ya getirmeye davet ediyorum” dedi.
Bugün 13:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:29 TSİ )
Yola devam!
Günün moda esprisini yapan milli tenisçimiz Havva Bilgin Türedi, şampiyonalara katılmaya devam edeceğini belirtti.
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Bugün 13:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz