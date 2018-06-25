Yola devam!

Doktorlar Balkan Şampiyonluğu bulunan türedi, kulüp çalışmalarını da eşi Başkan Metin Türedi ile birlikte sürdürürken, kortlardan da kopmamaya kararlı. Ölene kadar tenis oynamak istediğini söyleyen Dr. Türedi “Tenis benim yaşam bizimim. Bunun yaşı yok. Hem antrenörlük yapıyorum hem de aktif olarak sporculuk yaşantımı sürdürüyorum. İzmit Tenis Kortu, bugün ülkemizin sayılı korlarından biridir. Bunu değerlendirmek gerekir. Ütüm aileleri, çocuklarının elinden tutup İTK’ya getirmeye davet ediyorum” dedi.