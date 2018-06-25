Kocaelispor’un efsane kaptanlarından Osman Çakır, Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan yakın arkadaşı Hanifi Koç ile hasret giderdi. Yavuzspor eski başkanı gümrükçü Hıdır Aydın ile birlikte koç’u ağırlayan çakır, sohbet ederek hasret giderdi. Çakır “Diriliş Ertuğrul dizisindeki arkadaşım Hanifi Koç a oyunculuk hayatında başarılar dilerim. Keyifle izliyoruz” dedi.
Bugün 13:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:31 TSİ )
Efsane kaptandan oyuncu arkadaşına destek…
Kocaelispor’un efsane kaptanlarından Osman Çakır, Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan yakın arkadaşı Hanifi Koç ile hasret giderdi.
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Bugün 13:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz