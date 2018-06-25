Efsane kaptandan oyuncu arkadaşına destek…

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Kocaelispor’un efsane kaptanlarından Osman Çakır, Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan yakın arkadaşı Hanifi Koç ile hasret giderdi. Yavuzspor eski başkanı gümrükçü Hıdır Aydın ile birlikte koç’u ağırlayan çakır, sohbet ederek hasret giderdi. Çakır “Diriliş Ertuğrul dizisindeki arkadaşım Hanifi Koç a oyunculuk hayatında başarılar dilerim. Keyifle izliyoruz” dedi.