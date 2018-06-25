Kocaelispor, Gölcükspor, Gebzespor ve Körfezspor’un muhtemel rakiplerinden TFF 3. Lig temsilcisi Bucaspor'daş kulüpten ayrılan defans oyuncusu Ömer Kanberoğlu'na, Menemen Belediyespor'un ardından Denizlispor da talip oldu. Sözleşmesi biten futbolcu alacaklarını alamadığı gerekçesiyle de kulübü federasyona vermişti. Sarılacivertli ekibin altyapısında yetişen ve 6 sezondur İzmir temsilcisinde forma giyen 23 yaşındaki Kanberoğlu, geçen sezon ligde 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada forma giydi. Bu arada sözleşmesini fesheden Uğurcan Yazğılı'nın da Şanlıurfaspor ile görüştüğü ifade edildi.
Bugün 13:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:35 TSİ )
Bucalı Ömer’in taliplisi çok… | Rakiplerimizden haberler
Kocaelispor, Gölcükspor, Gebzespor ve Körfezspor’un muhtemel rakiplerinden TFF 3. Lig temsilcisi Bucaspor'daş kulüpten ayrılan defans oyuncusu Ömer Kanberoğlu'na, Menemen Belediyespor'un ardından Denizlispor da talip oldu.
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Bugün 13:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz