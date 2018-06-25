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Bucalı Ömer’in taliplisi çok… | Rakiplerimizden haberler

Kocaelispor, Gölcükspor, Gebzespor ve Körfezspor’un muhtemel rakiplerinden TFF 3. Lig temsilcisi Bucaspor'daş kulüpten ayrılan defans oyuncusu Ömer Kanberoğlu'na, Menemen Belediyespor'un ardından Denizlispor da talip oldu.

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Kocaelispor, Gölcükspor, Gebzespor ve Körfezspor’un muhtemel rakiplerinden TFF 3. Lig temsilcisi Bucaspor'daş kulüpten ayrılan defans oyuncusu Ömer Kanberoğlu'na, Menemen Belediyespor'un ardından Denizlispor da talip oldu. Sözleşmesi biten futbolcu alacaklarını alamadığı gerekçesiyle de kulübü federasyona vermişti. Sarılacivertli ekibin altyapısında yetişen ve 6 sezondur İzmir temsilcisinde forma giyen 23 yaşındaki Kanberoğlu, geçen sezon ligde 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada forma giydi. Bu arada sözleşmesini fesheden Uğurcan Yazğılı'nın da Şanlıurfaspor ile görüştüğü ifade edildi.

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