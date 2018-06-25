Karşıyaka’ya Ayan müjdesi | Rakiplerimizden haberler

Bir zamanlar Süper Lig’in efsane takımıyken 3.Lig’e düşen Karşıyaka’nın yönetimi, başarılı orta saha Mustafa Aşan ile el sıkıştı. Tecrübeli oyuncu, “Formanın hakkını vermek için savaşacağız” dedi. Karşıyaka'da yönetim sözleşmesi biten takımın tecrübeli oyuncularıyla görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı kulüpte 2014-2015 sezonundan beri forma giyen başarılı orta saha Mustafa Aşan ile de büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun 4 senelik birikmiş alacağı olan 700 bin TL'den büyük indirim yaptığı ve kalmak için büyük bir özveri gösterdiği açıklandı.