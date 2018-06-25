Sarı-lacivertliler, Bandırma’dan ofansif orta saha oyuncusu Erhan Şentürk’ü listesine aldı. Darıca’nın muhtemel rakiplerinden olan TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor dış transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da forma giyen 29 yaşındaki ofansif orta saha Erhan Şentürk'ü aldı. Geçen sezon Bandırmaspor'da 33 karşılaşmada görev yaptı 19 gol attı. Bandırma ekibiyle 2.Lig'de Play-Off'ta mücadele etti. Erhan daha önce de Kocaeli Birlikspor forması giymişti. G.Saray alt yapısında futbola başlayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Diyarbakırspor, Kartal, Karşıyaka, Rize, Gazişehir, K.Birlik, Ankaragücü ve Bandırma'da oynadı. Kariyerinde forma giydiği 276 karşılaşmada 65 kez rakip fileleri havalandırdı. Menemen dış transferde Düzcespor'dan Serhat Baştan, Mersin İY'den Bekir Sönmez, Osmanlıspor'dan Ali Özgün ve Petrolspor'dan Erman Taşkın'ı renklerine katmıştı.
Bugün 13:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:37 TSİ )
Menemen Erhan’ı radarına aldı… | Rakiplerimizden haberler
Sarı-lacivertliler, Bandırma’dan ofansif orta saha oyuncusu Erhan Şentürk’ü listesine aldı.
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Bugün 13:35 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz