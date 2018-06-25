Üzümcülerin zor günleri… | Rakiplerimizden haberler

Ekonomik darboğazın yanı sıra transfer yasaklısı olan Bucaspor'da formalar altyapı patentli futbolculara kaldı. Sözleşmeleri biten İlyas, Murat, Onur, Emre Özkan, Emre Toraman ve Deniz'in yanı sıra Sancar, Uğurcan, Ömer ile İbrahim takımdan ayrıldı. Saruhan, Devrim, İsa ile Oğuz'a paralarını yatıran yönetim altyapıdan 23 futbolcuyu kadroya alacak. Futbolcuları Buca Futbol Akademisi'nden çıkaran İzmir ekibinde en az 5 gencin hazırlık kampında profesyonel yapılacağı ifade edildi.