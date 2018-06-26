Dünya Kupası’nda bugün

17.00 Avustralya – Peru
17.00 Danimarka – Fransa
21.00 İzlanda – Hırvatistan
21.00 Nijerya – Arjantin
Dünya Kupası’nda bugünün programı.
17.00 Avustralya – Peru
17.00 Danimarka – Fransa
21.00 İzlanda – Hırvatistan
21.00 Nijerya – Arjantin
Bugün 05:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz