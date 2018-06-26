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Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 13:39 TSİ )

Dünya Kupası’nda bugün

Dünya Kupası’nda bugünün programı.

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17.00     Avustralya – Peru

17.00     Danimarka – Fransa

21.00     İzlanda – Hırvatistan

21.00     Nijerya – Arjantin

Bugün 05:00 TSİ - Spor

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