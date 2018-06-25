Sporun başkenti olarak addedilen ama gerçeklerin gün gibi ortada olduğu kentimizde, acı bir gerçek yeniden gün yüzüne çıktı. Başarının cezasız kalmadığı bu kentte. Bir çok Dünya ve Avrupa şampiyonu efsane sporcular yok olup giderken, iki Türkiye Kupası sahibi Kocaelispor’a bile ihanet edilirken, son olmayacak en taze örnekler ise Gebzespor ve Darıca G.B. oldu.

İKİ KULÜP DE SAHİPSİZ GÖZÜKÜYOR…

Kentimizde son yıllarda kolay kolay göremeyeceğimiz iki başarı birden üst üste gelirken BAL’dan 3.Lig’e yükselen Gebzespor ve 3.Lig’den 2.Lig’e yükselen Darıca G.B.’nin yaşadığı zor günler, “Bu kentte başarı cezasız kalmaz’ düsturunu yine gözler önüne seriyor. Belediyelerin sırtında giden kulüplerden sadece ikisi olan Gebze ve Darıca, aynı kaderi paylaşıyor. Şampiyonluğa harcanan paraların yanı sıra, sezon sonu olması nedeniyle alacakların da ödenmesi gereken bu iki kulüp, çıtayı yükseltince, gelecek sezon için de kara kara düşünmeye başladı. Yani şampiyonluğun bedelini ödemeye başladı.

HALK SAHİP ÇIKMIYOR…

Dünyanın önde gelen sanayi ilçelerinden biri olan Gebze ve yine onun kadar sanayi tesisine sahip olan Darıca’da, iş insanlarının kulübe sahip çıkmaması ve işi sadece belediye başkanlarının sırtına yüklemesi, ilçe yönetimlerini de zora sokuyor. Gebze’de dünya devi şirketler dururken, Darıca’da Türkiye’nin en zengin insanlarının Bayramoğlu’nda yaşaması ve Arap şeyhlerinin Darıca’da keyif sürmesine rağmen, bunun kulübe yansımaması, yönetim zaafı olarak eleştiriliyor. Gebzespor kongre yapamıyor, Darıca’da hiçbir transfer görüşmesi yok.