İzmit Yeşilova Mahallesi Bülbül Sokak adresinde ikamet eden Goodyear emeklisi Hüseyin Bayrak (69) geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Yeşilova Işıklar mevkiisin de karşıdan karşıya geçmeye çalışan Bayrak, bir motosikletin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaldırıldığı hastanede 3 gün boyunca tedavi gören Bayrak, yapılan bütün müdahalelere rağmenn yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Bayrak’ın cenazesi Yeşilova Beyazıt Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Kazada yaralandı, hastanede öldü!
İzmit Yeşilova Mahallesinde motoiskletin karşıdan karşıya geçen yayaya çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz