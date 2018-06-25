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Gürdal: Transferde acele etmiyoruz…

Büyük Kartepespor Teknik Direktörü Ali Gürdal,  Acele etmediklerini ve sağlam adım attıklarını dile getirdi.

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Büyük Kartepespor Teknik Direktörü Ali Gürdal,  Acele etmediklerini ve sağlam adım attıklarını dile getirerek “Bölgesel amatör lig, öyle kolay bir lig değil. Amatörlüğün çok sütünde bir lig. Biz de buna göre sağlam adımlar atıyoruz. Sokağa atılacak tek kuruşumuz yok. Buna göre takım kuruyoruz. Başkanımız Selçuk Baysal ve yönetime teşekkür ediyoruz. Hedefimiz üst sıralar olacak” dedi.

TRANSFERLERİMİZ SÜRÜYOR…

Büyük Kartepespor’da transferin kapanmayacağını ve devam edeceğini söyleyen Ali Gürdal “Tam kadroyla yeni sezona hazırlanmak istiyoruz. Daha sonra kadroda kolay kolay oynama olmaz. Bunun için nokta transferler yapıyoruz. Oynamayacak adamın bu takımda işi olmaz” dedi. Takımın kamp programı da yavaş yavaş belirleniyor.

Bugün 13:50 TSİ - Spor

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