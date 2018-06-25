AKP'li Eryarsoy'dan "zafer" açıklaması

AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Eryarsoy, “24 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Ramazan Bayramı’ndan sonra ikinci bayramımızı yaşıyoruz. Seçimin galibi demokrasidir. 82 milyon vatandaşımız kazanmıştır. Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistem ile birlikte seçilmiştir. Milletimiz iradesine sahip çıkarak ilk günkü aşk ile sağduyuyu seçmiştir. Seçim öncesinde ve sırasında yapılan manipülasyonlara rağmen halkımız büyük katılım ile tercihini ortaya koymuştur” dedi.

MİLLETİMİZ GÜVEN İSTEDİ

Eryarsoy, “Biz millete efendi değil, hizmetkar olacağız diyerek yola çıktık. AK Parti’nin tek derdi Türkiye’yi daha güçlü hale getirmek. Milletimiz, istikrar ve güven istedi. Türkiye konuşmuş, Dünya duymuştur. 24 Haziran ile birlikte tırmanışımıza emin adımla devam edeceğiz. Bu seçimde sadece AK Parti değil, tüm Türkiye ve Kocaeli kazanmıştır. Kocaeli, Türkiye’nin çekirdeğidir. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği destek ile Türkiye’nin lokomotifi olmuştur. Kazanan gençler, kadınlar, çiftçiler, memurlar, işçilerdir. Kazanan 80 milyondur. 16 yıl boyunca birlikte Türkiye’yi büyüttük ve tarih yazdık. Yapılacak çok adım var. Sizlerin evladı olmaya devam edeceğiz. Durma yok yola devam” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’DE NET ZAFER ALDIK

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın milletvekilliği seçimleri ile ilgili, “7 milletvekili olursa kendimizi başarısız sayarız, 8 bizim için normal sonuçtur, 9 ise bizim için başarıdır. Mevcudu korumayı başarı olarak göremeyiz” dedi. Bu durumda sizin 7 vekil çıkartmanızı başarısızlık olarak sayabilir miyiz? sorusuna cevap veren Eryarsoy, “Bu kanaat bakanımız Fikri Işık’ın kanaati. Kocaeli’de AK Parti olarak ben kanatim net bir zafer aldık. Bundan şüphemiz yok. Tabi gönül ister ki daha yüksek bir sonuç ile almak. Türkiye ortalamasının 6 puan önündeyiz. Kocaeli’de büyükşehirler arasında açık ara öndeyiz” dedi.

CHP’YE YAPILAN MÜDEHALE HAKKINDA KONUŞTU

AKP’li gençlerin CHP’lileri küfür ettiği ve kışkırttığı iddia edildi. Bunun üzerine AKP’lilere tepki gösteren CHP’lilere ise polis müdahale ederek biber gazı sıktı. Müdahale sonrasında CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı geçmiş olsun demek için aradınız mı? Sorusuna cevap veren Eryarsoy, “Aramaya fırsat olmadı. Durumdan memnun ve mutlu değiliz. Seçim sandıkta oldu sandıkta bitmesini temenni ederdik. Keşke yaşanmamış olsaydı” diye konuştu.